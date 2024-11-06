В США невеста захотела разорвать помолвку, так как жених не голосовал на выборах

Невеста из США рассказала, что хочет разорвать помолвку с женихом, потому что он отказался голосовать на президентских выборах, об этом она пожаловалась на портале Reddit.

Женщина из Флориды призналась, что рассматривает вариант разрыва помолвки с женихом из-за его отказа голосовать на президентских выборах США. Она выразила опасения по поводу будущего и не понимает, почему ее партнер не проявляет интереса к голосованию, хотя у них схожие политические взгляды.

Публикация американки вызвала широкий отклик среди пользователей соцсетей. Некоторые люди поддержали ее, утверждая, что важно быть с тем, кто активно участвует в выборах, в то время как другие призвали уважать личный выбор партнера. Многие комментаторы подчеркнули, что разногласия в политических взглядах могут значительно осложнить отношения.

Ранее пара развелась через сутки после свадьбы из-за неудачной шутки.