Пара развелась через сутки после свадьбы из-за неудачной шутки

Жительница Великобритании развелась с мужем через сутки после свадьбы из-за того, что он бросил ей в лицо торт. Об этом сообщает Mirror.

Молодые люди встречались более двух лет и решили узаконить свои отношения. При этом девушка попросила будущего супруга ни в коем случае не повторять популярную в Великобритании шутку с бросанием свадебного торта друг в друга. В детстве над британкой таким образом шутила мать.

Однако мужчина решил не прислушиваться к будущей жене и во время свадебной церемонии бросил ей в лицо угощение, испортив британке платье и макияж. После этого она уехала в отель, а на утро приняла решение развестись.

«Я предупреждала его: если он повторит эту глупую выходку, то мы расстанемся. Это должен был быть самый счастливый день в моей жизни, но он испортил все из-за шутки, которую я ненавижу. И он знал об этом», — объяснила девушка.

Молодой человек отказался извиняться за свой поступок, обвинил девушку в срыве свадьбы и потребовал, чтобы она вернулась домой. Это лишь укрепило желание британки разорвать отношения с мужчиной, который, по ее мнению, не несет ответственность за свои действия.

Ранее в Индонезии жених сбежал со свадьбы и невеста вышла замуж за его отца.