Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пара развелась через сутки после свадьбы из-за неудачной шутки

Британка развелась с мужем через сутки после свадьбы из-за праздничного торта

close
100%
Pixabay

Жительница Великобритании развелась с мужем через сутки после свадьбы из-за того, что он бросил ей в лицо торт. Об этом сообщает Mirror.

Молодые люди встречались более двух лет и решили узаконить свои отношения. При этом девушка попросила будущего супруга ни в коем случае не повторять популярную в Великобритании шутку с бросанием свадебного торта друг в друга. В детстве над британкой таким образом шутила мать.

Однако мужчина решил не прислушиваться к будущей жене и во время свадебной церемонии бросил ей в лицо угощение, испортив британке платье и макияж. После этого она уехала в отель, а на утро приняла решение развестись.

«Я предупреждала его: если он повторит эту глупую выходку, то мы расстанемся. Это должен был быть самый счастливый день в моей жизни, но он испортил все из-за шутки, которую я ненавижу. И он знал об этом», — объяснила девушка.

Молодой человек отказался извиняться за свой поступок, обвинил девушку в срыве свадьбы и потребовал, чтобы она вернулась домой. Это лишь укрепило желание британки разорвать отношения с мужчиной, который, по ее мнению, не несет ответственность за свои действия.

Ранее в Индонезии жених сбежал со свадьбы и невеста вышла замуж за его отца.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях