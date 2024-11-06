Семья привезла на койке больного родственника в банк, чтобы подтвердить его личность

В Китае семья тяжело больного китайца привезла его в банк на больничной койке для подтверждения личности, пишет Oddity Central.

Семья тяжелобольного мужчины в китайской провинции Шаньдун привезла его в местное отделение банка на больничной койке, чтобы подтвердить личность для денежного перевода. Несмотря на предоставленные доказательства госпитализации, родственникам было отказано в доступе к счету клиента.

Условия банка требуют, чтобы владелец счета был доставлен в отделение. При этом родственникам не предоставили специальный автомобиль, что вызвало дополнительные проблемы при транспортировке китайца.

Ситуация привлекла внимание общественности и вызвала дебаты о необходимости пересмотра банковских норм, чтобы учесть случаи, когда физическое состояние клиента не позволяет ему явиться в отделение.

Пользователи социальных сетей отметили, что банк мог бы поступить более человечно и сделать исключение, основываясь на предоставленных медицинских документах.

Ранее в США мужчина ограбил банк с ребенком на руках.