Мужчина ограбил банк с ребенком на руках

В Техасе полиция арестовала подозреваемого в ограблении банка, мужчина пришел в отделение с маленьким ребенком. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Форт-Уэрт и попал на записи камер видеонаблюдения. В отделение банка First Convenience Bank, вошел молодой мужчина с ребенком на руках. Американец передал сотрудникам кредитного учреждения записку с требованием передать ему наличные.

Получив деньги, грабитель скрылся. Спустя несколько дней по подозрению в совершении ограбления был задержан 44-летний Ронни Ньюман, ему предъявлено обвинение. Являлась ли несовершеннолетняя, которую обвиняемый взял с собой в банк, его дочерью — неизвестно.

До этого сообщалось, что в Мельбурне неизвестный мужчина похитил мать с ребенком с парковки торгового центра и заставил женщину купить ему дорогостоящие гаджеты. Инцидент произошел возле торгового центра Stud Park, молодая женщина с ребенком шла к машине, когда к ней неожиданно подбежал незнакомец. Мужчина, угрожая ножом, заставил семью сесть в машину и потребовал у австралийки деньги. Затем злоумышленник приставил нож к горлу ребенка и заставил австралийку поехать в другой торговый центр и купить ему несколько ноутбуков. Напуганная мать выполнила все требования преступника, после чего мужчина отпустил мальчика и скрылся.

Ранее преступник переоделся в женщину, спасаясь от погони, но потерпел неудачу.