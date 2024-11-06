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Оставшийся без мамы медвежонок Потапыч прибыл в Москву

Оставшегося без мамы медвежонка Потапыча привезли с Камчатки в Москву

В Москву привезли медвежонка-сироту с Камчатки по кличке Потапыч. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Шереметьево.

Детеныша в конце октября обнаружили жители полуострова. Его мать стала жертвой браконьеров.

Курирующий судьбу детеныша парк львов «Земля Прайда» также подтвердил информацию о благополучном прибытии медвежонка в столицу.

«Камчатский мишутка Потапыч приземлился в Москве, прошел все необходимые ветеринарные контроли, теперь собирается домой», — поделились зоозащитники.

Депутат Госдумы, гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова поблагодарила всех, кто принимал участие в спасательной операции. Она отметила, что столичный зоопарк решил вопросы, касающиеся логистики, а также предоставил для детеныша специальную клетку.

«Сейчас мы обеспечиваем его безопасный переезд в подмосковный парк «Земля Прайда», где для него создадут комфортные условия проживания и организуют должный уход», — подытожила Акулова.

Ранее вахтовики с Камчатки показали видео с объевшимся медвежонком-сиротой, которого они временно приютили.

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