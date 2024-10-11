На видео попал объевшийся и благодарный медвежонок-сирота, которого приютили вахтовики

На базе вахтовиков на Камчатке выживает осиротевший медвежонок, который остался без матери. После того, как кадры с ним и информация распространились, животное хотят забрать себе соответствующие центры в Москве или Подмосковье, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Как сообщается, детенышу еще нет и года, и он пришел на объект около десяти дней назад — перелез через ограду.

Сначала рабочие опасались его, но вскоре поняли, что медвежонок не представляет угрозы.

Теперь он стал любимцем местных: играет с собаками, спит рядом с домиками и питается остатками еды из столовой. Однако уже на следующей неделе база закроется до весны, и медвежонок может начать искать пищу в поселке, что может привести к различным трагическим последствиям.

По информации авторов канала, планируется забрать медвежонка в Москву или Подмосковье.

Помочь могут представители приюта «Земля Прайда» или Московского зоопарка, которые готовы взять юного медведя под свою опеку.

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