Российский предприниматель устроил погром в своем магазине из-за визита инспекторов

Предприниматель из Нижневартовска устроил погром в собственном магазине из-за визита инспекции. Об этом сказано в материалах дела, рассмотренного арбитражным судом ХМАО в октябре.

Инцидент произошел 26 июня в магазине «Восток» на улице Маршала Жукова во время внеплановой проверки, устроенной сотрудниками регионального департамента экономразвития. В подсобном помещении инспекторы нашли шкаф для одежды, где был спрятан алкоголь, на продажу которого у хозяина торговой точки не оказалось лицензии.

Тогда бизнесмен схватил две бутылки водки с полки витрины, куда их выставили проверяющие, и бросил их на пол. Еще две бутылки он выхватил из рук инспектора и тоже разбил, а его самого толкнул в грудь.

В итоге предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в 250 тыс. рублей. Изъятую в магазине алкогольную продукцию было решено уничтожить.

Ранее живущий на две семьи россиянин попытался слиться со стеной, когда к нему пришли приставы.