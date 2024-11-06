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Российский предприниматель устроил погром в своем магазине из-за визита инспекторов

В Нижневартовске владелец магазина разбил несколько бутылок водки из-за проверки

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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

Предприниматель из Нижневартовска устроил погром в собственном магазине из-за визита инспекции. Об этом сказано в материалах дела, рассмотренного арбитражным судом ХМАО в октябре.

Инцидент произошел 26 июня в магазине «Восток» на улице Маршала Жукова во время внеплановой проверки, устроенной сотрудниками регионального департамента экономразвития. В подсобном помещении инспекторы нашли шкаф для одежды, где был спрятан алкоголь, на продажу которого у хозяина торговой точки не оказалось лицензии.

Тогда бизнесмен схватил две бутылки водки с полки витрины, куда их выставили проверяющие, и бросил их на пол. Еще две бутылки он выхватил из рук инспектора и тоже разбил, а его самого толкнул в грудь.

В итоге предпринимателя привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в 250 тыс. рублей. Изъятую в магазине алкогольную продукцию было решено уничтожить.

Ранее живущий на две семьи россиянин попытался слиться со стеной, когда к нему пришли приставы.

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