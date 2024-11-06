Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Костромской области нашли на улице двух замерзающих детей

В Костромской области полицейский нашел на улице двух замерзающих детей

close
Global Look Press

В Волгореченске сотрудник уголовного розыска помог детям, оказавшимся на улице в ночное время. Об этом сообщает УМВД Костромской области.

Четырехлетнего мальчика и его семилетнюю сестру ночью на улице обнаружил сотрудник полиции. Дети сидели во дворе дома и сильно замерзли. Они рассказали стражу порядка, что отец привел в гости новую знакомую, с которой распивает спиртные напитки.

Других родственников у брата и сестры нет, поэтому им пришлось сбежать из дома на улицу. Детей отогрели и накормили, обоих изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Нерадивого родителя привлекли к административной ответственности.

До этого сообщалось, что в Волгограде раздетая девочка-подросток была найдена на улице прохожими, ребенок плакал и просил о помощи. Школьница спасалась от пьяного отчима, который избил ее мать и пытался надругаться над девочкой.

Ранее в Тюмени шестилетняя девочка ходила по улицам и просила деньги на хлеб.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами