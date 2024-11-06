В Костромской области нашли на улице двух замерзающих детей

В Волгореченске сотрудник уголовного розыска помог детям, оказавшимся на улице в ночное время. Об этом сообщает УМВД Костромской области.

Четырехлетнего мальчика и его семилетнюю сестру ночью на улице обнаружил сотрудник полиции. Дети сидели во дворе дома и сильно замерзли. Они рассказали стражу порядка, что отец привел в гости новую знакомую, с которой распивает спиртные напитки.

Других родственников у брата и сестры нет, поэтому им пришлось сбежать из дома на улицу. Детей отогрели и накормили, обоих изъяли из семьи и поместили в реабилитационный центр. Нерадивого родителя привлекли к административной ответственности.

До этого сообщалось, что в Волгограде раздетая девочка-подросток была найдена на улице прохожими, ребенок плакал и просил о помощи. Школьница спасалась от пьяного отчима, который избил ее мать и пытался надругаться над девочкой.

Ранее в Тюмени шестилетняя девочка ходила по улицам и просила деньги на хлеб.