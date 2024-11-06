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В Башкирии конфликт на автомойке закончился для сотрудника поездкой в больницу

В Уфе недовольный клиент покалечил сотрудника автомойки

В Уфе полиция разбирается в конфликте между клиентом и сотрудником автомойки, который закончился для последнего госпитализацией. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Башкортостан.

Как уточнили правоохранители, сотрудники городской больницы №21 передали в органы информацию о поступлении 23-летнего уфимца с тяжелыми телесными повреждениями. В ходе выяснения обстоятельств полученных мужчиной травм полицейские установили, что потерпевший работает на автомойке. В тот день у него случился конфликт с клиентом: мужчина был якобы недоволен работой сотрудника и пришел выяснять отношения.

«Словесный конфликт перерос в драку, в результате чего подозреваемый начал избивать автомойщика. Мужчин разняли другие сотрудники, а сам подозреваемый ушел», — рассказали в пресс-службе МВД.

Автомойщик обратился к врачам не сразу, а на следующее утро. В больницу его доставила скорая.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Тольятти работающего на автомойке юношу задержали за угон машины клиентки.

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