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В Тольятти работник автомойки успел покататься на автомобиле клиентки и попал под суд

В Тольятти работающего на автомойке юношу задержали за угон машины клиентки

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Shutterstock

В Тольятти работник автомойки угнал машину клиентки, оставленную на ночь, и попал под суд, сообщили в полиции Самарской области.

Владелица автомобиля марки Suzuki обратилась в отдел полиции по Автозаводскому району после того, как утром не обнаружила машину на автомойке, где оставила ее вечером. Женщина объяснила, что попросила сделать химчистку салона, а когда вернулась за автомобилем, поняла, что его угнали.

Оперативники осмотрели место происшествия, установили и опросили очевидцев произошедшего. Оказалось, что угон иномарки совершил один из работников сервиса, ранее не судимый местный житель 2002 года рождения. Он воспользовался возможностью и, забрав ключи от машины из офиса, поехал кататься по городу. Похищенный автомобиль молодой человек припарковал около своего дома.

Транспортное средство вернули хозяйке, а подозреваемого задержали. В отношении автомойщика возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция по вменяемой ему статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Забайкалье пьяный мужчина угнал машину скорой помощи, чтобы съездить за выпивкой.

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