Россиянку наказали за сорванный рекламный плакат с изображением военнослужащего

В Ульяновской области женщина, сорвавшая плакат с рекламой службы по контракту, получила штраф, сообщает «Улпресса».

В сентябре этого года жительница Чердаклинского района сорвала с информационного стенда плакат с изображением военнослужащего. На нем была указана информация о размерах социальных выплат и контактный телефон.

Женщину нашли и составили на нее протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. На суде она признала свою вину и получила штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее крымчанин поругался с бойцами СВО и оплевал их машину, его задержал спецназ.