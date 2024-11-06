Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянку наказали за сорванный рекламный плакат с изображением военнослужащего

В Ульяновской области оштрафовали женщину, сорвавшую плакат с военнослужащим

close
Freepik.com

В Ульяновской области женщина, сорвавшая плакат с рекламой службы по контракту, получила штраф, сообщает «Улпресса».

В сентябре этого года жительница Чердаклинского района сорвала с информационного стенда плакат с изображением военнослужащего. На нем была указана информация о размерах социальных выплат и контактный телефон.

Женщину нашли и составили на нее протокол о публичных действиях, направленных на дискредитацию российской армии. На суде она признала свою вину и получила штраф в размере 30 тыс. рублей.

Ранее крымчанин поругался с бойцами СВО и оплевал их машину, его задержал спецназ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами