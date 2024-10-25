Парикмахер оплевал автомобиль бойцов СВО в Крыму

В Севастополе спецназ забрал парикмахера за оскорбления бойцов СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

«26-летний парень публично обидел солдат РФ, которые воюют на СВО, высказался, плюнул на капот. Барбера вычислил Центр противодействия экстремизму, а потом за ним приехал СОБР-С от Росгвардии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на парикмахера составили протокол о дискредитации. Дело уже в суде. Мужчину должны оштрафовать на 30–50 тыс. рублей.

До этого в Челябинске неадекватный мужчина с лопатой бросался на случайных прохожих. По информации СМИ, инцидент произошел в районе остановки «Поселок Бабушкина» на улице Братьев Кашириных. Там мужчина в одних трусах и майке кидался на людей. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Позже на место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали дебошира. Мужчину доставили в отдел полиции, туда также вызвали бригаду врачей. Бросавшегося на людей агрессора доставили в медицинское учреждение.

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