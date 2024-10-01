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Россияне из-за стресса готовы платить за лишний час перед работой или учебой

Россияне готовы заплатить более 10 тысяч рублей за лишний час сна перед работой

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Lysenko Andrii/Shutterstock/FOTODOM

Аналитики сервиса «Профи» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какую сумму они готовы потратить за дополнительный час сна перед работой или учебой. Результаты показали, что 12% респондентов выбрали сумму свыше 10 тыс. рублей. Среди молодых специалистов в возрасте 25-35 лет этот показатель достигает 20%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Отдельные респонденты из Москвы отметили, что готовы выделить свыше 1 млн рублей в месяц за дополнительный час в сутках.

Согласно исследованию, возраст и уровень занятости влияют на готовность платить за дополнительный отдых. Среди россиян 25-35 лет 20% готовы выделить более 10 000 рублей за лишний час сна. Люди моложе 25 лет чаще выбирали сумму до 5000 рублей (60%). При этом, «стоимость» дополнительного часа в сутках пропорционально увеличивалась в крупных регионах. Так, например, отдельные респонденты из Москвы отметили, что готовы выделить свыше 1 млн рублей в месяц.

Опрос показал различия в готовности платить за сон в зависимости от дня недели. 60% респондентов заявили, что готовы заплатить больше за дополнительный час сна в начале недели, особенно в понедельник. В то время как 25% отметили, что важнее всего для них подольше поспать в выходные. Оставшиеся 15% не считают день недели важным фактором и готовы платить за сон в любое утро.

Кроме того, среди представителей профессий с нерегулярным графиком, таких как врачи, фрилансеры и IT-специалисты, 35% респондентов готовы платить свыше 10 000 рублей за дополнительный час сна. Среди людей с фиксированным графиком такой показатель составил 8%.

На вопрос о важности полноценного отдыха 67% респондентов ответили, что стремятся спать не менее 7-8 часов в сутки. При этом 23% признались, что недосыпают из-за работы или учебы. Оставшиеся 10% отметили, что не придают сну большого значения.

Далее россиян спросили причины, по которым они готовы платить за дополнительный отдых. 40% респондентов заявили, что их основной мотив — необходимость восстановления после долгого рабочего дня. Еще 35% отметили, что недосып влияет на их продуктивность, и лишний час сна мог бы улучшить результаты на работе или учебе. 20% указали на проблемы со здоровьем, такие как хроническая усталость или бессонница, как основную причину. Остальные 5% считают дополнительный сон необходимым для поддержания хорошего настроения и психоэмоционального состояния.

Исследование также показало, что уровень стресса напрямую влияет на готовность россиян платить за дополнительный сон. 55% респондентов, работающих в условиях высокого стресса, готовы выделить до 10 000 рублей за час отдыха. Среди людей с умеренным уровнем стресса этот показатель составляет 30%. Лишь 5% тех, кто испытывает низкий уровень стресса, готовы платить значительные суммы за лишний час сна.

Среди женщин 48% готовы выделить до 5000 рублей за лишний час сна, в то время как среди мужчин этот показатель составил 42%. Однако мужчины чаще заявляли о готовности тратить свыше 10 000 рублей (14% против 10% среди женщин).

Готовность платить за дополнительный час сна зависит от множества факторов: уровня стресса, дня недели, пола и возраста. Большая часть респондентов видит в лишнем часу отдыха способ повысить свою продуктивность и улучшить здоровье, при этом многие готовы выделять существенные суммы на дополнительный отдых.

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