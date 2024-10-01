Россияне из-за стресса готовы платить за лишний час перед работой или учебой

Аналитики сервиса «Профи» провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какую сумму они готовы потратить за дополнительный час сна перед работой или учебой. Результаты показали, что 12% респондентов выбрали сумму свыше 10 тыс. рублей. Среди молодых специалистов в возрасте 25-35 лет этот показатель достигает 20%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Отдельные респонденты из Москвы отметили, что готовы выделить свыше 1 млн рублей в месяц за дополнительный час в сутках.

Согласно исследованию, возраст и уровень занятости влияют на готовность платить за дополнительный отдых. Среди россиян 25-35 лет 20% готовы выделить более 10 000 рублей за лишний час сна. Люди моложе 25 лет чаще выбирали сумму до 5000 рублей (60%). При этом, «стоимость» дополнительного часа в сутках пропорционально увеличивалась в крупных регионах. Так, например, отдельные респонденты из Москвы отметили, что готовы выделить свыше 1 млн рублей в месяц.

Опрос показал различия в готовности платить за сон в зависимости от дня недели. 60% респондентов заявили, что готовы заплатить больше за дополнительный час сна в начале недели, особенно в понедельник. В то время как 25% отметили, что важнее всего для них подольше поспать в выходные. Оставшиеся 15% не считают день недели важным фактором и готовы платить за сон в любое утро.

Кроме того, среди представителей профессий с нерегулярным графиком, таких как врачи, фрилансеры и IT-специалисты, 35% респондентов готовы платить свыше 10 000 рублей за дополнительный час сна. Среди людей с фиксированным графиком такой показатель составил 8%.

На вопрос о важности полноценного отдыха 67% респондентов ответили, что стремятся спать не менее 7-8 часов в сутки. При этом 23% признались, что недосыпают из-за работы или учебы. Оставшиеся 10% отметили, что не придают сну большого значения.

Далее россиян спросили причины, по которым они готовы платить за дополнительный отдых. 40% респондентов заявили, что их основной мотив — необходимость восстановления после долгого рабочего дня. Еще 35% отметили, что недосып влияет на их продуктивность, и лишний час сна мог бы улучшить результаты на работе или учебе. 20% указали на проблемы со здоровьем, такие как хроническая усталость или бессонница, как основную причину. Остальные 5% считают дополнительный сон необходимым для поддержания хорошего настроения и психоэмоционального состояния.

Исследование также показало, что уровень стресса напрямую влияет на готовность россиян платить за дополнительный сон. 55% респондентов, работающих в условиях высокого стресса, готовы выделить до 10 000 рублей за час отдыха. Среди людей с умеренным уровнем стресса этот показатель составляет 30%. Лишь 5% тех, кто испытывает низкий уровень стресса, готовы платить значительные суммы за лишний час сна.

Среди женщин 48% готовы выделить до 5000 рублей за лишний час сна, в то время как среди мужчин этот показатель составил 42%. Однако мужчины чаще заявляли о готовности тратить свыше 10 000 рублей (14% против 10% среди женщин).

Готовность платить за дополнительный час сна зависит от множества факторов: уровня стресса, дня недели, пола и возраста. Большая часть респондентов видит в лишнем часу отдыха способ повысить свою продуктивность и улучшить здоровье, при этом многие готовы выделять существенные суммы на дополнительный отдых.

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