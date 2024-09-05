Врач назвал варианты завтрака, которые помогут взбодриться

В качестве завтрака лучше выбирать кашу, чай с лимоном, кофе и горький шоколад, чтобы взбодриться перед началом рабочего дня. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По его словам, сложные углеводы будут медленно расщепляться в организме, что позволит дать ему энергию на долгое время. Врач советует выбирать овсяную или гречневую кашу. Помимо этого, утром можно выпить чай с лимоном или кофе с долькой горького шоколада.

«Чай, кофе и горький шоколад содержат кофеин, который обладает стимулирующим действием и помогает проснуться. В свою очередь, лимон – источник аскорбиновой кислоты, которая тоже дает заряд бодрости», — пояснил Гинзбург.

Специалист по похудению Мария Сирош до этого говорила, что манная и другие каши из рафинированного зерна могут вызывать резкий скачок уровня сахара, поэтому их лучше не есть с утра. По ее словам, каши из кукурузы, пшена, белого риса, а также любые каши быстрого приготовления вызывают резкий скачок уровня сахара в крови. Затем он так же быстро падает, что может приводить к приступам голода в течение дня. По этой же причине не стоит есть на завтрак только фрукты, выпечку, мюсли, сладкие хлопья и йогурты с сахаром.

Ранее врач рассказала, сколько калорий нужно съедать на завтрак.