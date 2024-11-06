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Врач перечислила гормоны, которые мешают похудеть

Врач Тананакина: гормоны щитовидной железы могут мешать похудеть

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Гормоны щитовидной железы, а также инсулин и глюкагон, которые регулируют углеводный обмен, могут мешать процессу похудения. Об этом РИАМО рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Наталия Тананакина.

По ее словам, на вес также оказывает влияние кортизол, который выделяется корой надпочечников. Она пояснила, что в условиях стресса или голодания его уровень растет, что приводит к синтезу жира, повышению аппетита и стимулированию выработки инсулина. Помимо этого, набору жировой массы может способствовать дисбаланс соматотропина, который в норме должен помогать сжигать жир. Аналогичный эффект может произойти и из-за половых гормонов, добавила врач.

«Наследственность также играет значительную роль в формировании ожирения. У некоторых людей наблюдается генетически обусловленный высокий уровень инсулина, что связано с так называемым «экономным генотипом», который в древние времена помогал сохранять энергию в виде подкожной жировой прослойки для выживания в условиях нехватки пищи», — заключила Тананакина.

Эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Черницкая до этого рассказала «Газете.Ru», что хронический недосып приводит к увеличенной выработке веществ, которые усиливают удовольствие от жирной и сладкой пищи. В итоге человек употребляет больше такой еды и набирает вес, пояснила она.

Ранее врач объяснила, в каком случае поздний ужин приводит к набору веса.

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