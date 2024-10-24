Врач объяснил, сколько времени на физическую активность нужно тратить в неделю

Оптимально уделять физической активности около трех часов в неделю. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщил заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени И.М. Сеченова, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов. При этом, по его словам, речь не идет об обязательном посещении фитнес-залов, достаточно обычной ходьбы.

«Если говорить в целом, то для человека, который не ставит перед собой конкретных целей и у него нет желания ходить по врачам и инструкторам, который просто хочет жить и двигаться, наверное, было бы замечательно не менее трех раз в неделю находить около часа для физической активности», — сказал специалист.

При подборе объемов физической активности он посоветовал не опираться на теорию и усредненные характеристики, а учитывать индивидуальные показатели и возможности.

Недавно ученые из Центра эндокринных и метаболических заболеваний в Италии установили, что одна 30-минутная аэробная тренировка значительно снижает уровень сахара в плазме через час после нагрузки. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Endocrinological Investigation (JEI).

По словам специалистов, даже эпизодическая непродолжительная физическая активность может значительно снизить риск развития диабета второго типа за счет немедленного улучшения контроля уровня глюкозы.

Ранее врач разоблачил убеждение о 10 тысячах шагов в день.