Стало известно, как россияне проводят утро перед работой

На утренние сборы на работу россияне в основном тратят от 41 до 60 минут – об этом сообщил каждый третий участник соответствующего опроса. Большинство предпочитают пить кофе и читать новости, но некоторые находят время и на другие дела – к примеру, игру с питомцем или зарядку, цитирует RT результаты исследования.

До 20 минут на сборы удается потратить лишь 6% россиян, еще 18% тратят от 21 до 40 минут. Намного больше жителей страны собираются на работу за время от одного до двух часов, есть и такие, кто тратит на это более трех часов (2%).

Что касается утренних ритуалов, то чаще всего респонденты рассказывали, что пьют утром кофе или чай (52%), готовят завтрак для себя и семьи (24%), читают новости (22%) или просто сидят в телефоне (19%). Зарядку делают 18% опрошенных, сидят в тишине 9%, а играют с питомцами 7%. Многие также составляют список задач на день (6%). Сериалы с утра смотрят и обсуждают планы с близкими 5% россиян.

Исследование сервиса «Работа.ру» основано на ответах порядка 400 предпринимателей и более 3,5 тыс. обычных работников.

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