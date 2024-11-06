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В Госдуме заявили о необходимости установки стальных дверей в подъездах

Депутат Колунов призвал вернуться к установке стальных дверей в подъездах

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Shutterstock/FOTODOM

В настоящее время в России необходимо вернуться к опыту установки стальных дверей во всех подъездах. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Депутат напомнил, что с 2015 года, согласно постановлению правительства Москвы, для отделки входных дверей в столице используются светопрозрачные конструкции. Как утверждается, они безопаснее стальных дверей.

Колунов отметил, что опыт Москвы распространился и на другие регионы. Однако, по его словам, такой подход к отделке входных дверей достаточно спорный.

«За прошедшие годы мы увидели, что подобные двери непрактичны и недолговечны. Стекла часто разбиваются, если мы не говорим о бронестеклах, которые очень недешевые, часто пачкаются и так далее. Говорить о безопасности здесь тоже спорно, ведь стекло — не сталь, и злоумышленники запросто его бьют, подобных видео полно», — сказал парламентарий.

29 октября замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко сообщил, что нижняя палата парламента обсудит поправки, которые предполагают освобождение старших по дому от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Старшие по дому по решению собрания жильцов получают зарплату, которая зависит от числа квартир в доме, отметил депутат. Эти выплаты попадают под доход, поэтому необходимо оплачивать НДФЛ в 13% и страховой взнос в размере 30%.

Ранее в Госдуме предложили создать в школах помещения для защиты детей от БПЛА.

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