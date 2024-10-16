В Госдуме предложили создать в школах помещения для защиты детей от БПЛА

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ольга Занко направила обращения главе МЧС, а также министру строительства и ЖКХ с предложением рассмотреть проектировку защитных помещений в новых школах для защиты детей от воздушной угрозы, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба депутата.

«(Занко. — «Газета.Ru») предложила предусмотреть оборудованные защитные помещения при проектировании и строительстве новых образовательных организаций, особенно в приграничных регионах России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Занко предложила вводить регулярные всероссийские учения по действиям в случае воздушной угрозы, в том числе угрозы атаки беспилотников.

Среди прочего парламентарий назвала необходимым предусмотреть финансирование для установки бронированной пленки на окна школ и детских садов приграничных регионов для повышения безопасности.

Накануне сообщалось, что средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины над тремя регионами России.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.