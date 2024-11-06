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Поиск причастных к аварии в котельной в Подольске продолжается

РИА: СК продолжает устанавливать причастных к аварии в котельной в Подольске

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Следствие продолжает устанавливать причастных к аварии в котельной в городе Подольске в январе 2024 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«В настоящее время сбор и исследование доказательств, установление всех обстоятельств преступления и лиц, возможно причастных к его совершению, продолжается», — приводит агентство отрывок из документов.

Дело могут выделить в отдельное производство. В сентябре срок следствия по делу был продлен до января 2025 года.

5 января в результате аварии на котельной Климовского специализированного патронного завода, к которой были подключены жилые дома, более 20 тыс. человек остались без отопления на фоне морозов в -20°С. Аварию удалось устранить только к 15 января.

В апреле суд отправил под домашний арест министра энергетики Московской области Александра Самарина. По версии следствия, он знал о неэффективности и формальном подходе мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в Подольске, однако не позаботился о том, чтобы работа комиссий по приемке объектов теплоснабжения была обеспечена надлежащим образом. Свою вину он частично признал.

Ранее один из обвиняемых в аварии в котельной Подольска пошел на сделку со следствием.

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