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Экс-советник главы Подмосковья частично признал вину в суде

Экс-советник главы Подмосковья признал вину в злоупотреблении полномочиями

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Бывший советник губернатора и экс-министр энергетики Московской области Александр Самарин, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, частично признал вину. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой подзащитный Самарин частично признает вину и активно сотрудничает со следствием», — заявила адвокат Самарина в ходе заседания Басманного суда, где рассматривался вопрос о продлении ему меры пресечения.

В апреле Басманный суд Москвы предписал Самарину домашний арест на полтора месяца в связи с совершением преступления по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По информации суда, бывший министр знал о неэффективности и формальном подходе реализованных мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения в городе Подольске. Несмотря на это, он не позаботился о том, чтобы работа комиссий по приемке объектов теплоснабжения была обеспечена надлежащим образом, не проследил за обеспечением жителей Подмосковья горячей водой и отоплением.

В результате произошла авария на трубопроводе теплосети, которая привела к повреждению единой теплосистемы микрорайона в Подольске. Из-за аварии был введен режим чрезвычайной ситуации, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб.

Ранее один из обвиняемых в аварии в котельной Подольска пошел на сделку со следствием.

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