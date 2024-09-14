Один из обвиняемых в аварии в котельной Подольска пошел на сделку со следствием

Обвиняемый в сбое работы в котельной в Подольске, генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) Игорь Кушников частично признал вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Обвиняемый и адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя не обоснованы и не мотивированы, скрываться от следствия или иным образом препятствовать производству по делу не намерен», — сообщили в суде.

Уточняется, что Кушников принял решение частично признать свою вину, а также выразил готовность сотрудничать со следствием.

Помимо Кушникова, под арестом находятся также замглавы администрации Подольска Роман Рязанцев и начальник котельной Александр Чиков.

До этого стало известно, что бывшему министру энергетики Московской области Александру Самарину, находящемуся под домашним арестом по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, могут предъявить еще одно обвинение.

Ранее власти Подмосковья пообещали возместить ущерб от отключения тепла жителям Климовска.