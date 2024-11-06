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10 млн россиян страдают от ограниченного доступа к обезболивающим

«Известия»: ВСП выявил 10 млн россиян, не получающих доступа к обезболивающим

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Kmpzzz/Shutterstock/FOTODOM

Всероссийский союз пациентов (ВСП) выявил 10 млн россиян, не получающих доступа к обезболивающим. Об этом пишет газета«Известия».

По данным ВСП, сейчас досконально порядок обезболивания прописан только для людей с паллиативным статусом (неизлечимо больных в терминальной стадии), несмотря на то, что с болями сталкивается еще несколько категорий пациентов. При этом по закону «Об охране здоровья» право на обезболивание есть у всех пациентов. В Минздраве на обращение ВСП по этому поводу не ответили, но журналистам заявили, что применение анальгетиков для купирования боли «достаточно урегулировано» и на сегодняшний день.

Отмечается, что боль сама по себе нередко является общим нарушением, которое проявляется независимо от основного заболевания, и требует лечения.

До этого сообщалось, что курение мешает работе обезболивающих и препаратов от гипертонии.

Ранее сообщалось, что новые дорогие препараты лечат мигрень не лучше дешевых обезболивающих.

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