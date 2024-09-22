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При мигрени дешевые обезболивающие могут быть лучше дорогих препаратов

The BMJ: новые дорогие препараты лечат мигрень не лучше дешевых обезболивающих

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Freepik

Гепанты, новый класс препаратов от мигрени, может быть не лучше, чем дешевые обезболивающие. Это показал анализ, результаты которого опубликованы в журнале The BMJ.

Симптомы мигрени включают сильную головную боль. Возможны и кратковременные зрительные или слуховые расстройства, которые появляются до приступа боли. Это состояние встречается у каждого седьмого человека, причем чаще болеют женщины.

В течение десятилетий для лечения мигрени использовали дешевые и доступные обезболивающие, включая аспирин и ибупрофен. При их неэффективности применяли триптаны. Недавно появился новый класс препаратов — гепанты, которые приносят миллиарды долларов их производителям. Однако при разработке новых лекарств их проверяют с плацебо — препаратом-пустышкой без активных веществ. Это позволяет доказать, что эффект нового лекарства не обусловлен самовнушением или случайными факторами.

В новом обзоре ученые проанализировали данные 137 высококачественных исследований. В них гепанты сравнивали не только с плацебо, но и с другими препаратами. Общее число участников составило почти 90 тысяч пациентов.

Новые дорогие лекарства Римегепант, Уброгепант и Ласмидитан оказались сравнимы по эффективности парацетамолом и НПВП, например, ибупрофеном. Препараты из класса триптанов были эффективнее НПВП для лечения мигрени.

Исследователи рекомендовали врачам начинать лечение с триптанов, а для пациентов с противопоказаниями к триптанам использовать аспирин или ибупрофен. Лишь в третью очередь можно рассмотреть гепанты, отметили авторы.

Ранее врач назвала самая частая ошибка в лечении головокружения.

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