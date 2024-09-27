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Преподаватель российского вуза выманила полмиллиона рублей у студентов из Африки

В Нальчике преподаватель вуза обманула отчисленных иностранных студентов

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Shutterstock

В Нальчике преподавательница одного из вузов стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в отношении граждан иностранного государства. Об этом сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Как установили правоохранители, 38-летняя жительница Баксана с февраля по июнь 2024 года получила от шести граждан одного из африканских государств более 500 тысяч рублей. За эту сумму научная сотрудница вуза обещала бывшим студентам посодействовать в их восстановлении на факультете. Полученные деньги, по словам потерпевших, преподавательница обещала внести в кассу.

Свое обещание женщина не выполнила. Учащиеся пришли в сентябре на учебу и не обнаружили себя в списках студентов.

Впоследствии делом занялись оперативники.

Ранее более 30 студентов московского вуза осудили за дачу взяток преподавателю.

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