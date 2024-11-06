В период осенних каникул популярность семейного отдыха выросла вдвое

В период осенних каникул зафиксирован всплеск спроса на отдых с детьми: такие данные приводит сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Если в сентябре-октябре доля бронирований от туристов с детьми не превышала 11% от общего числа, то на период с 28 октября по 4 ноября она резко увеличилась более чем в два раза — до 23%. Кроме того, семейные туристы совершили на 14% больше бронирований относительно предшествующей недели и на 10% по сравнению с аналогичным периодом в сентябре.

При этом планировать осенние отпуска с детьми в этом году российские семьи начали заблаговременно. По сравнению с 2023- годом глубина бронирования (период от момента совершения бронирования до заезда) увеличилась с 20 до 24 дней при поездках по России и с 21 до 29 дней на зарубежных направлениях.

Дарья Кочеткова, управляющий директор Островка, отметила: «В целом статистика бронирований подтверждает результаты опроса, проведенного нами в преддверии каникул: 23% опрошенных туристов ответили, что собираются отправиться на отдых с детьми, причем каждый пятый из них планировал взять для этого отпуск за свой счет. Также мы видим, что отельеры все больше ориентируются на создание условий для комфортного размещения семейных путешественников и активнее настраивают детские политики, то есть правила размещения гостей с детьми».

Внутри России самыми популярными направлениями для поездок с детьми этой осенью стали Республика Адыгея — до 44% бронирований приходится на семейных путешественников, Карелия (41%), Псковская (40%) и Новгородская (39%) области, а также Татарстан (32%).

Средняя стоимость семейного размещения в отелях и апартаментах по России составляет 6 300 рублей за ночь — на 14% ниже, чем прошлой осенью (5 500 рублей).

Половина бронирований семейных отдыхающих приходится на альтернативные объекты размещения — апартаменты, гостевые дома, коттеджи, кемпинги и глэмпинги. В остальных случаях туристы выбирают традиционные отели различных категорий: 21% бронирований они совершают в гостиницах без звезд, 14% — в трехзвездочных, 10% — в четырехзвездочных, по 2% — в пятизвездочных и двухзвездочных отелях.

Среди зарубежных направлений в число самых популярных для семейного отпуска входит Белоруссия, где каждое третье бронирование приходится на туристов с одним или несколькими детьми (34%), а также Египет (28%), ОАЭ (27%), Таиланд (23%) и Абхазия (21%).

В среднем за размещение в отелях и апартаментах за рубежом на одну ночь этой осенью туристы с детьми платят 13 150 рублей, это на 10% дешевле, чем прошлой осенью (14 700 рублей).

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