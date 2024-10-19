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В Новосибирске неадекватный сосед напал на мать с младенцем из-за замечания

В Новосибирске мужчина напал на женщину с младенцем из-за замечания

В Новосибирске агрессивный мужчина набросился с кулаками на женщину с младенцем на руках, которая сделала ему замечание. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

Инцидент произошел во дворах жилых домов и попал на видео, на кадрах ролика, опубликованного в сети, мужчина набрасывается на молодую женщину с ребенком на руках. Причиной вспышки агрессии стала просьба матери не курить возле ребенка.

На помощь россиянке пришли двое молодых людей, но и им досталось от буйного россиянина, остановил его только перцовый баллончик, который распылил ему в лицо один из защитников молодой матери. По данным Telegram-канала, агрессора скрутили очевидцы, им пришлось удерживать мужчину три часа, пока полиция ехала на вызов.

По словам местных жителей, агрессивный сосед давно решает все споры с соседями кулаками, недавно он избил 80-летнего пенсионера за замечание, а также регулярно кидает с балкона бутылки.

Ранее в Омской области внук избил бабушку и ударил ее ножом из-за просьбы сделать музыку тише.

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