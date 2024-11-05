Освободившегося из тюрьмы российского педофила обвинили в слежке за школьницей

В Новосибирской области 52-летнего педофила, который недавно вышел из тюрьмы, обвинили в слежке за 11-летней девочкой. Об этом сообщает nsk.kp.ru.

По информации издания, инцидент произошел в рабочем поселке Чистоозерный. Местная жительница рассказала, что школьница шла в больницу через стадион, когда мужчина выскочил из-под трибуны и стал ее преследовать. Девочка испугалась и побежала в соседний дом. Достигнув убежища, малолетняя попросила помощи — на место вызвали полицию.

Подозреваемого в слежке за ребенком педофила доставили в отдел, однако он заверил, что ничего не делал. По факту произошедшего провели проверку и приняли решение привлечь мужчину к административной ответственности.

Отмечается, что мужчина отбывал срок за нападение на восьмилетнюю девочку в 2003 году — ребенок не выжил. Отмечается, что после выхода из мест лишения свободы его замечали рядом с местами, где могут быть дети, хотя ему запрещено там находиться.

Ранее обвиняемого в педофилии экс-гендиректора челябинского завода выпустили из СИЗО.