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Обвиняемого в педофилии экс-гендиректора челябинского завода выпустили из СИЗО

Экс-главу ЧЭМК Ходоровского отправили под домашний арест по делу о педофилии

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пресс-служба правительства Челябинской области

Обвиняемого в педофилии бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского выпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Как объяснил источник агентства, суд решил изменить меру пресечения с ареста на домашний арест до 28 февраля 2025 года, так как Ходоровский заключил досудебное соглашение.

Ходоровский руководил ЧЭМК с 2001 года. Его задержали 11 июня 2024 года и на следующий день взяли под стражу. Против 73-летнего мужчины возбудили уголовные дела о совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.

По делу Ходоровского проходит также Дарья Филичкина, которую суд арестовал по обвинению в подобных преступлениях.

До этого в Шатуре 35-летнего тренера задержали по подозрению в педофилии. По данным следствия, с декабря 2019 по сентябрь 2024 года подозреваемый, будучи тренером секции «Армрестлинг», совершал развратные действия в отношении шести своих подопечных

Ранее в Москве двое подростков помогли задержать предполагаемого педофила.

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