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Девятилетняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте в российском ТЦ

В Саратовской области девятилетняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте

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В Саратовской области ребенок упал с батута в торговом центре и сломал позвоночник. Об этом сообщает «СарИнформ».

По информации издания, инцидент произошел в ТЦ «Грин Хаус», расположенном в городе Балаково. Девятилетняя девочка прыгала на батуте в развлекательном центре «Кислород» и упала с него.

По предварительной информации, ребенок получил перелом позвоночника. Девочке оказывают помощь в медицинском учреждении.

По факту произошедшего 3 ноября травмирования малолетней следственные органы СК России по региону начали проверку по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки.

Ранее рабочий получил перелом позвоночника при обрушении перекрытий детсада в Екатеринбурге.

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