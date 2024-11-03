В Москве водителей предупредили об опасностях на дорогах

В Москве автомобилистов предупредили о гололедице и сильном снегопаде. К осторожности водителей призвал столичный Дептранс.

«По прогнозам синоптиков, сегодня вечером в Москве ожидаются снегопад и сильный ветер — просим автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать городской транспорт», — говорится в публикации.

С вечера 3 ноября по утро 4 ноября в Москве будет сильная гололедица.

До этого «Газета.Ru» выяснила, что для российских автомобилистов предстоящая зима станет настоящим испытанием. Водителей ожидают резкие перепады температуры, сильные снегопады и частые ДТП. В автосервисах уже предупреждают о длинных очередях. Как подготовить авто к зиме и сколько за это придется заплатить — читайте в нашем материале.

Ранее москвичам пообещали потепление к концу недели.