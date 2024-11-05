В США заявили о растущем разочаровании в Западе на Украине

Сдержанная реакция президента США Джо Байдена на «план победы» украинского лидера Владимира Зеленского усугубила растущее на Украине чувство разочарования в Западе. Об этом пишет американская газета The New York Times.

Многие украинцы считают, что Вашингтон боится вступать в прямое противостояние с Москвой, что обрекает Украину на медленное поражение, отмечается в статье.

По словам автора, в настоящее время нет никаких признаков того, что США окажут Киеву ту поддержку, которая, по его мнению, заставит Россию инициировать мирные переговоры.

Также не похоже, чтобы США были готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которые киевский режим считает необходимыми для достижения устойчивого мира, указано в материале.

2 ноября газета писала со ссылкой на американских чиновников, недавно посещавших Киев, что Зеленский измотан, напряжен и обеспокоен из-за неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и вероятного неблагоприятного для Украины исхода выборов в США.

29 октября The New York Times сообщила, что секретная часть «плана победы» Зеленского предусматривает передачу ракет Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров. Источник в американском правительстве назвал этот запрос «абсолютно невыполнимым». После этой публикации Зеленский возмутился тем, что Запад не умеет хранить секреты, которые тут же просачиваются в прессу и становятся достоянием общественности.

Ранее стало известно, как одно решение Байдена ошеломило Зеленского.