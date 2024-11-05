В Чебоксарах неизвестный обстрелял детский центр

В Чебоксарах неизвестный несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по двери детского центра. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Чебоксары».

Инцидент произошел 2 ноября у дома № 19 на улице Новогородской. Руководитель детского центра рассказала, что в момент обстрела в школе шли занятия, внутри были дети.

«Сначала подумали, что в дверь бросили снежок, а когда пришедшие родители показали отверстия в стекле, посмотрели записи с камер и поняли, что ее обстреляли», — сказала она.

Информацию о правонарушении передали полицейским, которые ищут хулигана.

До этого сообщалось, что житель Псковской области открыл стрельбу по знакомому из-за ревности. Обвиняемый поссорился с приятелем во время застолья, схватил ружье, выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

Ранее житель Омска ранил из ружья подростка, кидавшего петарды под колеса машин.