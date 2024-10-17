Россиянин выстрелил в знакомого после застолья

В Псковской области следственные органы завершили расследование в отношении жителя Себежского района, которого обвиняют в покушении на совершение тяжкого преступления в отношении знакомого, а также незаконном хранении взрывчатых веществ. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК.

Правоохранители установили, что в июле 2024 года обвиняемый был в своем доме в компании знакомых мужчины и женщины. Они распивали спиртные напитки, но в какой-то момент между хозяином дома и гостем случился конфликт на почве ревности к их общей подруге. Обвиняемый перешел границы: он взял охотничье ружье и выстрелил из него в оппонента, после чего уехал. Соседи, услышав выстрел, вызвали потерпевшему скорую. Пострадавшего доставили в больницу, где успели вовремя оказать ему помощь.

В ходе расследования дела оперативники установили, что обвиняемый незаконно хранил дома порох. Уголовные дела с обвинительным заключением в отношении псковича направлены в суд.

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