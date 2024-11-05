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Крымчанин надругался над 11-летней девочкой

В Севастополе 70-летний охранник надругался над школьницей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Севастополе 70-летний мужчина предстанет перед судом за совершение преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Крым.

Инцидент произошел 13 августа 2024 года. Как установили оперативники, пожилой мужчина, работавший охранником в общежитии на улице Вакуленчука, через камеры наружного и внутреннего видеонаблюдения заметил прогуливающуюся в одиночестве 11-летнюю девочку. Заметив, что рядом с девочкой нет взрослых, мужчина подошел к ней и совершил в отношении нее «насильственные действия сексуального характера».

Злоумышленника быстро установили и задержали. Он признался в преступлении и рассказал об обстоятельствах случившегося. Расследование по его делу завершено и направлено в суд.

Девочка прошла реабилитацию.

В Новокузнецке неизвестный пытался изнасиловать ребенка в подъезде.

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