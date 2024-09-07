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В Одессе общественники, разбившие изображение Ленина, отделались составлением протоколов

Разбивших изображение Ленина в Одессе обвинили в мелком хулиганстве

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Национальная полиция в Полтавской области

На украинских общественников, разбивших на площади в Одессе изображение Владимира Ленина и советской звезды, составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Об этом сообщил украинский телеканал Hromadske.

Соответствующую информацию предоставила представитель главного управления нацполиции в регионе Любовь Гордиевская. Это подтвердил и участвовавший в акции председатель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

Речь идет о событиях апреля 2024 года. Тогда общественный деятель Демьян Ганул при участии Владислава Балинского и Егора Доровских разбили изображение Ленина и советскую звезду на площади в Одессе. Свой поступок Ганул объяснил тем, что до того «просил власть снять Ленина толерантно», однако его не услышали.

Политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам, официально проводится на Украине с 2014 года. В рамках этой кампании снесены сотни монументов и переименованы тысячи улиц в городах по всей стране.

Ранее сообщалось, что мэр Одессы отказался сносить памятник Пушкину.

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