В Новокузнецке неизвестный пытался изнасиловать ребенка в подъезде

В Кемеровской области задержан подозреваемый в нападении на девочку-подростка в подъезде дома, несовершеннолетняя смогла отбиться от насильника. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 27 октября, неизвестный мужчина зашел за девочкой-подростком в подъезд жилого дома по улице Батюшкова и начал приставать к ней. Несовершеннолетняя смогла отбиться от злоумышленника и убежать.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали, мужчина обвиняется в насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого сообщалось, что грузчика задержали за нападение на семиклассницу в подъезде в Петербурге. Мужчина зашел в лифт вместе с 13-летней девочкой, доехал с ней до последнего этажа, а затем, выйдя из подъемника, напал на нее. Незнакомец угрожал школьнице ножом и пытался затащить на черную лестницу. Однако девочка начала кричать и тем самым спугнула злоумышленника.

Ранее в Люберцах прохожие избили мужчину, напавшего на 9-летнюю девочку.