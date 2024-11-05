На Урале выброшенный хозяином с высоты кот упал на капот машины, но выжил

В Копейске местные жители сообщили о падении домашнего кота с большой высоты на капот. Они утверждают, что животное выпало не само, а ему «помог» хозяин. Видео падения опубликовал Telegram-канал «Подслушано Копейск».

Судя по данным с записи, все произошло в ночь с 1 на 2 ноября в доме 20 по улице Гольца. Камера зафиксировала, как кот падает из окна и с силой ударяется о капот припаркованного рядом с подъездом автомобиля. Животное падает на землю и тут же, пошатываясь, вскакивает на лапы.

После случившегося соседи написали заявление в полицию и разместили кота в подъезде. По информации канала, у кота сломана лапа. В городе уже нашелся доброволец, готовый стать питомцу новым хозяином.

Ранее в Карелии жительница общежития сбросила кота с высоты четвертого этажа.