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Трое наркоторговцев прятали мефедрон в гипсовых фигурках и попались полиции

В Москве задержаны наркоторговцы, прятавшие мефедрон в предметах декора

В Москве полицейские задержали трех наркоторговцев, которые прятали мефедрон в гипсовых украшениях для дома. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Как установили полицейские, двое мужчин и женщина приобретали крупные партии наркотического вещества в сети. «Товар» они расфасовывали в свертки, помещали мефедрон в самодельные украшения для дома и заливали изделия гипсовым раствором.

«В дальнейшем злоумышленники отправляли заказчикам изготовленные изделия с криминальным содержимым, пользуясь услугами различных курьерских служб, неосведомленных об их преступной деятельности», — сообщили в ведомстве.

Злоумышленников задержали, в ходе обыска в квартире одного из них был обнаружен и изъят еще не расфасованный по сверткам мефедрон, а также упакованные в подарочные коробки гипсовые фигуры, электронные весы и пустые зип-пакеты. Возбуждены уголовные дела, фигуранты заключены под стражу.

Ранее воронежец с четырьмя килограммами мефедрона попался полиции в Ростовской области.

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