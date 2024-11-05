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У замсекретаря реготделения «Единой России» провели обыски из-за подозрения в хищениях

У замсекретаря самарского отделения «Единой России» прошли обыски

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«Единая Россия»

У заместителя секретаря самарского отделения «Единой России» Ирины Кочуевой прошли обыски из-за подозрения в многомиллионных хищениях. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».

Как отметил источник среди силовых структур, хищения могли проводиться из бюджета через НКО.

Сейчас правоохранительные органы изучают финансовую и хозяйственную деятельность организаций, которые работают под контролем регионального правительства. Во время обысков были изъяты документы некоторых НКО.

Возможный вывод средств через НКО мог производиться при бывшем губернаторе региона и экс-секретаре «ЕР» Дмитрии Азарове. Он подал в отставку в мае 2024 года.

В середине октября суд арестовал членов команды Азарова: экс-министра строительства Николая Плаксина и экс-министра финансов Андрея Прямилова.

Самого Азарова допросили в октябре этого года в рамках расследования по антикоррупционному законодательству. Долгое время Азаров игнорировал повестки с просьбой явиться на допрос и пошел навстречу следователям после предупреждения о том, что в правоохранительные органы его доставят принудительно.

На допросе Азаров отказался давать показания.

Ранее Азарову запретили покидать Россию в течение пяти лет после отставки.

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