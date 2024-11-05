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Мужчина украл редкую карточку с покемоном стоимостью $38 тысяч

Metro: в Британии мужчина украл карточку с покемоном стоимостью $38 тыс. и был арестован

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Sussex Police

Мужчина из Англии украл редкую карточку с покемоном, стоимостью $38 тысяч, пишет Metro.

В Сассексе офицеры задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в краже коллекционной карты покемонов, стоимостью $38 тысяч. В полицию обратилась курьерская компания, сообщив о том, что товар был отправлен владельцу, но тот не получил её.

Позже выяснилось, что карточка была выставлена на продажу в соцсетях. Подозреваемый был арестован, и в ходе допроса признался в краже и проявил раскаяние. В результате обыска его имущества была найдена та самая карта.

Полиция отметила, что потерпевший был рад возвращению своей собственности, поблагодарив команду за быструю работу над этим делом.

Ранее мужчина из США узнал, что его детская коллекция карточек с покемонами теперь стоит $5000. Несмотря на возможность получения солидной прибыли от продажи, он не спешит с ней расставаться.

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