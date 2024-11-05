Во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Турции пострадали 12 человек

Во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в турецком городе Кёрфез в провинции Коджаэли пострадали 12 человек. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на пресс-службу завода Tupras.

«Согласно первоначальным данным, 12 наших коллег получили легкие травмы и были отправлены в больницу для обследования. Пожар был локализован. <...> Дальнейшая деятельность на нефтеперерабатывающем заводе продолжается в обычном режиме», — говорится в заявлении Tupras.

Информация о возгорании появилась в 13:00 по местному времени (совпадает с мск). Спустя полтора часа пожар потушили. Он возник в ходе «плановых учений».

Взрыв на НПЗ был настолько сильным, что местные жители сочли его за землетрясение, как сообщает газета Kocaeli. О повреждениях на самом объекте подробной информации нет.

На опубликованном видео с места происшествия виден дым, который поднимается от здания. Там работают пожарные и спасатели.

Мэр провинции Тахир Буюкакын сообщил, что гражданам не о чем беспокоиться.

Ранее мощный взрыв произошел на заводе по переработке аккумуляторов в США.