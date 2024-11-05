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Ребенок попал в больницу после того, как старший брат засунул ему в ухо целый орех

Российские врачи помогли мальчику, которому старший брат засунул в ухо орех

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Shutterstock/FOTODOM

Орех, попавший в ухо ребенку, спровоцировал страшные боли и привел к госпитализации, рассказал ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Мальчик попал в больницу с отеком ушной раковины и «прострелами» во внутреннем ухе. Он не сразу признался родителям, что виной всему игры со старшим братом, который затолкнул ему в ухо орех. Тот вообразил, что он сможет сымитировать наушник, но не рассчитал силы. Узнав о произошедшем, взрослые привезли ребенка в медучреждение, где у пациента извлекли орех, погрузив его в медикаментозный сон.

«Под седацией мы достали орех без разрезов и хирургического вмешательства. Это максимально безопасно для детей и позволяет провести манипуляцию быстро и безболезненно», — отметил руководитель отделения оториноларингологии Виктор Егоров.

Как уточняется, мальчик был выписан домой на следующий день и сразу вернулся к обычной жизни.

Ранее во Франции восьмилетнего мальчика вытолкнул из окна четвертого этажа его старший брат.

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