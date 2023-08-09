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Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами

Кадыров: Грозный и Мариуполь установили побратимские отношения

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Телеграм-канал «Марат Хуснуллин»

Власти Грозного и Мариуполя подписали соглашение об установлении побратимских отношений между городами. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Грозный и Мариуполь города-побратимы», — написал Кадыров.

Он отметил, что соглашение подписали мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

По словам главы Чечни, это значимое событие, символизирующее образование тесных дружеских отношений между двумя городами.

Кадыров добавил, что подписание соглашения свидетельствует, что «металлургический центр Донбасса возвращается на рельсы динамичного развития».

Накануне президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития строительства заявил, что во время поездки в Мариуполь почувствовал гордость за строителей. Глава российского государства отметил, что приезжал в город без предупреждения. По его словам, это не было инспекцией — он просто хотел ознакомиться с результатами работы строителей.

Ранее эксперт раскрыл ключевую цель контрнаступления ВСУ.

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