Мигрантам в России стали массово выдавать разрешения на работу

Количество легальных трудовых мигрантов в России за девять месяцев 2024 года выросло на 41% по сравнению с таким же периодом 2023-го. Об этом сообщили «Известия».

Всего с начала 2024 года иностранцам выдали 120,2 тыс. разрешающих документов, отметила газета со ссылкой на данные в МВД.

В ведомстве отметили, что 34,9 тыс. документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к подобному периоду прошлого года). В то же время количество выданных за девять месяцев патентов уменьшилось с 1,7 млн до 1,6 млн по сравнению с январем-сентябрем 2023 года.

До этого первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил платить россиянам за информацию о местах проживания нелегальных мигрантов.

Ранее в Следственном комитете предложили синхронизировать получение гражданства РФ и воинский учет.