В РФ разработали проект постановления о стоимости экзаменов для мигрантов

Министерство науки и высшего образования РФ подготовило проект постановления о стоимости сдачи экзаменов, необходимых для получения российского гражданства или разрешения на работу. Документ появился на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В частности, профильное ведомство предложило брать за проведение экзаменов по русскому языку и истории по 2950 рублей. Речь идет только о тестах, которые иностранцам надо написать ради получения гражданства РФ.

Стоимость аналогичных экзаменов, если целью мигранта является разрешение на временное проживание в стране, может составить 5900 рублей. Ради получения разрешения на работу или патента гражданину другого государства придется сдать экзамены по русскому языку и истории, стоимость каждого из которых в случае принятия документа составит 3800 рублей.

1 ноября агентство ТАСС сообщило, что в 2024 году число выдворенных из РФ нелегальных мигрантов выросло в два раза по сравнению с показателем за прошлый год. Как рассказал главный судебный пристав страны Дмитрий Аристов, в январе–сентябре за пределы российской территории принудительно выдворили более 60 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее в Совете безопасности РФ перечислили группы мигрантов, которым стоит покинуть страну.