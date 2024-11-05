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Китаец завел четырех любовниц в том же ЖК, где жил со своей женой

В Китае мужчина имел жену и четырех любовниц, которые жили в одном доме

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Andy Wong/AP

В Китае женатый мужчина завел четырех любовниц в одном и том же жилом комплексе. Об этом сообщает South China Morning Post.

Китаец, которого в статье называют Сяоцзюнь, родился в бедной семье, но выдавал себя за наследника большого состояния и обманул пятерых женщин, включая свою жену Сяоцзя. Все они жили в одном жилом комплексе, не подозревая о существовании друг друга.

После рождения ребенка жена выгнала мужчину, узнав правду о его происхождении, после чего он завел отношения с четырьмя другими женщинами, используя ту же тактику обмана. Он даже поселился с одной из любовниц в том же здании, где жила его жена.

Мошенничество раскрылось, когда одна из обманутых женщин обратилась в полицию. Жена Сяоцзюня и одна из любовниц мужчины узнали о его двойной жизни благодаря звонку из полиции, когда гуляли во дворе с детьми.

В итоге афериста приговорили к 9,5 годам тюрьмы за мошенничество, двоеженство и кражу. Кроме того, у него конфисковали 280 тыс. юаней для возврата жертвам.

Ранее в Подмосковье мужчина выпал из окна, убегая от вернувшегося домой супруга любовницы.

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