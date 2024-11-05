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Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве исчезнут в выходные

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил в своем Telegram-канале, что снег в Москве растает в выходные.

По его словам, за минувшие сутки высота снежного покрова на базовой метеостанции ВДНХ выросла на 2 см и в настоящее время составляет 8 см.

Тишковец уточнил, что в Подмосковье сугробы достигают от 2 до 10 см. Синоптик добавил, что такие показатели соответствуют первой половине декабря.

«Снежный покров больше расти не будет, а наоборот, с вечера среды, когда температура воздуха повысится до +4, и осадки перейдут в дождь, начнет таять», — поделился Тишковец.

Он добавил, что снежный покров исчезнет в выходные, когда потеплеет до +8°C.

До этого синоптик, метеоролог Александр Ильин рассказал, что на этой неделе жителей Москвы ожидает потепление. Ближе к выходным воздух прогреется до +10 градусов, ночью температура также перешагнет положительную отметку.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

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