На Урале рецидивист напал в парке на педагога детского сада

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который напал на педагога в городском парке. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Инцидент произошел 1 ноября в Юго-Западном лесопарке в районе улицы Чкалова. Как уточнили правоохранители, в тот день к ним обратилась 45-летняя местная жительница, которая работает логопедом в детском саду. Она пояснила, что шла через парк, когда на нее напал неизвестный и отобрал у нее рюкзак. Женщина попыталась оказать сопротивление и получила кулаком в лицо, после чего злоумышленник скрылся. В рюкзаке у потерпевшей были документы, банковская карта и ноутбук.

Оперативники по горячим следам установили личность преступника и задержали его: нарушителем оказался 60-летний рецидивист, судимый в том числе за тяжкие преступления. В МВД уточнили, что в общей сложности уралец провел в местах лишения свободы 35 лет.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ, мужчина помещен под стражу.

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