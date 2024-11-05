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Украина не предоставляет МАГАТЭ полного доступа к объектам в Чернобыле

Кириллов: МАГАТЭ не имеет полного доступа к объектам в Чернобыле

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Украина не предоставляет экспертам МАГАТЭ полного доступа к объектам, находящимся в зоне отчуждения вокруг разрушенной в 1986 году Чернобыльской АЭС, Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает РИА Новости.

По его словам, украинские власти уклоняются от предоставления экспертам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) полного доступа к объектам, находящимся в Чернобыльской зоне отчуждения. Кроме того, они задерживают предоставление отчетности о количестве и состоянии находящихся там радиоактивных отходов.

«Киев отказывается от привлечения МАГАТЭ к решению задач учета и контроля ядерных материалов, поступающих в Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива», — сообщил он.

Централизованное хранилище отработавшего ядерного топлива находится в Чернобыльской зоне отчуждения и принимает отработанное топливо с действующих АЭС Украины. Запущено в 2021 году.

В октябре украинское руководство намекнуло, что может разработать ядерное оружие в качестве альтернативы вступлению в НАТО. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что вместо настоящего ядерного оружия у Киева будет «грязная бомба». Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко раскрыл последствия для Украины в случае сброса Киевом «грязной бомбы» на Москву.

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